قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب

واتساب
واتساب
عبد العزيز جمال

كشفت إحدى شركات الأمن السيبراني عن أسلوب احتيالي جديد وخطير يستهدف مستخدمي تطبيق واتساب، ويعتمد على استغلال ميزة «ربط الأجهزة» داخل التطبيق للسيطرة الكاملة على الحسابات، دون الحاجة إلى سرقة كلمات المرور أو شرائح الاتصال أو حتى رموز المصادقة، في خدعة تُعرف باسم «الربط الخفي».

موبايلك منهم ولا لأ؟.. واتساب يتوقف على هذه الهواتف بدءًا من الغد

ما هي خدعة الربط الخفي؟

بحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني «جين ديجيتال»، تعتمد هذه العملية على الهندسة الاجتماعية بدلًا من استغلال ثغرات برمجية، حيث يتم خداع المستخدمين لإعطاء الموافقة بأنفسهم على ربط جهاز خبيث بحسابهم، دون إدراك العواقب.

الخطورة في هذه الطريقة أنها يصعب اكتشافها، كما تنتشر بسرعة بين جهات الاتصال الموثوقة، ما يضاعف من حجم الخطر.

كيف تبدأ عملية الاختراق؟

وأوضح التقرير أن الهجوم يبدأ برسالة قصيرة تصل إلى المستخدم من جهة اتصال موثوقة، وغالبًا ما تكون بصيغة بسيطة مثل: «مرحبًا، لقد وجدت صورتك للتو!»، تحتوي الرسالة على رابط يظهر كمعاينة داخل واتساب بطريقة تشبه فيسبوك، ما يمنح المستخدم إحساسًا زائفًا بالأمان.

واتساب

صفحة مزيفة تقود للاختراق

عند النقر على الرابط، يتم توجيه المستخدم إلى صفحة ويب مزيفة مصممة بعناية لتبدو كعارض صور تابع لفيسبوك، وتطلب من المستخدم «التحقق» قبل عرض المحتوى، هذه الخطوة لا تتضمن أي تفاعل حقيقي مع فيسبوك، لكنها في الواقع تُفعّل عملية ربط الأجهزة الرسمية في واتساب بشكل خفي.

لحظة الوقوع في الفخ

تطلب الصفحة من الضحية إدخال رقم الهاتف، ليقوم واتساب بعدها بإنشاء رمز ربط رقمي. 

ثم تُوجّه الصفحة المزيفة المستخدم لإدخال هذا الرمز داخل تطبيق واتساب، في خطوة تبدو وكأنها إجراء أمني روتيني، بينما هي في الحقيقة تمنح المهاجم حق الوصول الكامل إلى الحساب.

كيف يتم اختراق واتساب دون علمك؟

وبمجرد إدخال الرمز، يكون المستخدم قد وافق دون أن يدري على ربط متصفح المهاجم بحسابه عبر واتساب ويب. 

هذا الربط يمنح المهاجم القدرة على قراءة جميع المحادثات، واستقبال الرسائل الجديدة فور وصولها، وتنزيل الصور ومقاطع الفيديو، بل وإرسال رسائل باسم الضحية. 

الأخطر أن الهاتف يستمر في العمل بشكل طبيعي، ما يجعل اكتشاف الاختراق أمرًا بالغ الصعوبة.

انتشار الخدعة عبر شبكات الثقة

وأشار التقرير إلى أن هذه الحملة رُصدت لأول مرة في جمهورية التشيك، إلا أن «جين ديجيتال» حذّرت من إمكانية انتشارها بسهولة في دول ومناطق أخرى،’وتُستخدم الحسابات المخترقة لإرسال نفس الرسائل الاحتيالية إلى جهات الاتصال والمجموعات، ما يسمح بانتشار الهجوم عبر شبكات الثقة بدلًا من الرسائل العشوائية.

لماذا تُعد هذه الطريقة الأخطر؟

وأكد الباحثون أن هذه الخدعة لا تتجاوز التشفير ولا تعتمد على ثغرات تقنية، بل تستغل وظائف التطبيق المشروعة كما صُممت، وهو ما يجعلها مثيرة للقلق بشكل خاص، كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة المرتبطة تظل نشطة حتى يقوم المستخدم بإزالتها يدويًا، ما يمنح المهاجم وقتًا طويلًا لاستغلال الحساب.

موبايلك منهم ولا لأ؟.. واتساب يتوقف على هذه الهواتف بدءًا من الغد

كيف تحمي نفسك من اختراق واتساب؟

وللوقاية من هذا النوع من الهجمات، أوصى الخبراء بضرورة التحقق بشكل دوري من إعدادات واتساب، والدخول إلى قسم «الأجهزة المرتبطة» وإزالة أي جلسات غير مألوفة.

 كما شددوا على ضرورة التعامل بحذر شديد مع أي طلب لمسح رموز QR أو إدخال رموز اقتران قادمة من مواقع ويب خارجية، حتى لو بدت موثوقة.

إجراءات أمان إضافية

كما نصح التقرير بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين داخل واتساب، وعدم التفاعل مع الرسائل غير المتوقعة حتى لو كانت صادرة من جهات اتصال معروفة، والتأكد من هوية المرسل قبل الضغط على أي رابط.

تحذير أوسع من أنظمة الاقتران

وأشار التقرير في ختامه إلى أن تقنية GhostPairing أو «الربط الخفي» تُسلط الضوء على مخاطر أوسع تتعلق بأنظمة اقتران الأجهزة المستخدمة في العديد من التطبيقات.

ورغم أن سهولة الاستخدام تُعد ميزة أساسية، فإن تعزيز التحذيرات وتوفير سياق  وضح لطلبات الاقتران، إلى جانب ضوابط أمنية أقوى، يمكن أن يسهم في الحد من إساءة استخدام هذه الميزات.

واتساب الأمن السيبراني ميزة «ربط الأجهزة كلمات المرور الربط الخفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

أحمد اسماعيل

أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

عائشة بن احمد

عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل.. ومصر تصنع النجومية

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد