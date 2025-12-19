رسائل المكالمات الفائتة.. اكتشف ميزة واتساب الجديدة المدهشة

أضاف تطبيق "واتساب" مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك إمكانية ترك الرسائل الصوتية، بالإضافة إلى ميزة خاصة تسمى "رسائل المكالمات الفائتة"، التي تحتوي على خدمة إضافية لا يمكن القيام بها مع رسائل البريد الصوتي التقليدية.

تعد هذه الميزة جزءا من مجموعة كبيرة من الحيل التي أضيفت إلى واتساب عبر التحديثات الأخيرة، وأوضحت الخدمة، المملوكة لشركة "ميتا": "نحن نقدم مجموعة جديدة من الميزات في الوقت المثالي مع اقتراب موسم العطلات".

أهم هذه الميزات هي ميزة جديدة تسمى "رسائل المكالمات الفائتة"، حيث يمكن للمستخدم إرسال رسالة صوتية أو ملاحظة صوتية بعد فوات مكالمته، مشابهة لما يحدث في البريد الصوتي التقليدي.

ولكن هناك ميزة إضافية يمكن القيام بها على واتساب ولا تتوفر في البريد الصوتي العادي، وهي إمكانية إرسال رسالة فيديو إذا لم يرد الشخص على المكالمة، وهو أمر لا يمكن تنفيذه في البريد الصوتي التقليدي.

وأوضح "واتساب" قائلا: “العطلات هي وقت مزدحم مليء باللقاءات مع الأحباء، وأحيانا قد لا تتمكن من الوصول إلى الشخص على الفور”، فإذا لم يرد الشخص على المكالمة، يمكنك الآن تسجيل ملاحظة صوتية أو فيديو بنقرة واحدة ليستمع إليها لاحقا.

وأضاف التطبيق: "هذه الطريقة الجديدة ستجعل البريد الصوتي شيئا من الماضي".

واتساب

ميزات واتساب الإضافية

ولم تقتصر التحديثات على هذه الميزة فقط، بل أضاف التطبيق العديد من التحديثات الكبيرة الأخرى، من بينها:

1. ردود الفعل في المكالمات الصوتية: يمكنك الآن إضافة ردود فعل أثناء المكالمات الصوتية، مما يسمح لك بمشاركة رد فعل سريع مثل "أحسنت!" دون مقاطعة المحادثة.

2. تسليط الضوء على المتحدث في المكالمات الجماعية: ميزة جديدة تعمل على إعطاء الأولوية للشخص الذي يتحدث حاليا، مما يسهل متابعة المحادثة.

3. الذكاء الاصطناعي الجديد في المحادثات: أصبح لدى "واتساب" الآن "نموذج توليد الصور"، مما سيساهم في تحسين كبير عند طلب صور من روبوت الدردشة.

4. تحريك الصور إلى فيديوهات قصيرة: يمكنك الآن تحويل أي صورة إلى فيديو قصير باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ "ميتا".

5. تحديثات جديدة في النسخة المكتبية: أضاف واتساب تبويبا جديدا للوسائط على النسخة المكتبية، لسهولة البحث عن المستندات والروابط والوسائط.

6. تحسينات معاينة الروابط: تم تحسين مظهر معاينة الروابط، بحيث لن تؤثر الروابط الطويلة على تنظيم المحادثات.

7. ملصقات جديدة في الحالة (Status): تم إضافة ملصقات جديدة للـ "حالة"، وأيضا تم إضافة أسئلة في القنوات.