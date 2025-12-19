إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في مهرجان “الأفضل 2025”

ظهرت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "الأفضل 2025"، حيث خطفت الأنظار بفستان أسود أنيق أبرز رشاقتها وذوقها الراقي، مع لمسات فنية جذابة في التصميم أضفت على حضورها سحرا خاصا.

واعتمدت إنجي على تسريحة شعر ناعمة ومكياج هادئ أبرز ملامحها، واكتملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة منحتها لمسة أنثوية متكاملة، وهو ما جعلها محط أنظار الكاميرات وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وتعكس الإطلالة ثقة إنجي كيوان المتزايدة على السجادة الحمراء، ومكانتها كواحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الذوق الرفيع والكاريزما، لتؤكد من جديد أنها ليست فقط ممثلة موهوبة، بل أيضًا أيقونة في عالم الأناقة والجمال، ومن المقرر تكريمها ضمن المهرجان.

واستطاعت إنجي كيوان أن تبرهن على قدرتها في التأثير، ليس فقط من خلال موهبتها الفنية، بل أيضا بأسلوبها وإطلالتها المميزة، لتصبح واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الأداء الراقي والحضور الطاغي على منصات التواصل الاجتماعي، فهي تدرك جيدا كيف تصنع لنفسها هوية خاصة على الشاشة، من خلال تنوع اختياراتها وحرصها الدائم على الظهور بصورة متجددة ومختلفة.

ويترقب جمهور إنجي كيوان مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" بجانب النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.