صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
فن وثقافة

إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في مهرجان “الأفضل 2025”

قسم الفن

ظهرت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "الأفضل 2025"، حيث خطفت الأنظار بفستان أسود أنيق أبرز رشاقتها وذوقها الراقي، مع لمسات فنية جذابة في التصميم أضفت على حضورها سحرا خاصا.

واعتمدت إنجي على تسريحة شعر ناعمة ومكياج هادئ أبرز ملامحها، واكتملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة منحتها لمسة أنثوية متكاملة، وهو ما جعلها محط أنظار الكاميرات وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وتعكس الإطلالة ثقة إنجي كيوان المتزايدة على السجادة الحمراء، ومكانتها كواحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الذوق الرفيع والكاريزما، لتؤكد من جديد أنها ليست فقط ممثلة موهوبة، بل أيضًا أيقونة في عالم الأناقة والجمال، ومن المقرر تكريمها ضمن المهرجان.

واستطاعت إنجي كيوان أن تبرهن على قدرتها في التأثير، ليس فقط من خلال موهبتها الفنية، بل أيضا بأسلوبها وإطلالتها المميزة، لتصبح واحدة من النجمات اللاتي يجمعن بين الأداء الراقي والحضور الطاغي على منصات التواصل الاجتماعي،  فهي تدرك جيدا كيف تصنع لنفسها هوية خاصة على الشاشة، من خلال تنوع اختياراتها وحرصها الدائم على الظهور بصورة متجددة ومختلفة.

ويترقب جمهور إنجي كيوان مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" بجانب النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

إنجي كيوان أعمال إنجي كيوان الفنانة إنجي كيوان أفلام إنجي كيوان مسلسل وننسى اللى كان

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

مشرحة

قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

تزامنًا مع العيد القومي لبورسعيد.. أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة

أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة ببورسعيد

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

