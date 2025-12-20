طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

السحلب واحد من أهم المشروبات الشتوية المفيدة التي تساعد على تدفئة الجسم، فضلا عن أنه سهل الهضم ومغذّ للأطفال والكبار، يخفف التوتر ويحسّن المزاج، ويساعد على تهدئة المعدة وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتميل الكثير من الأمهات إلى تحضير مشروب السحلب في المنزل بدلا من شراءه من الكافيهات بأسعار غالية، لذا يمكنك التعرف على طريقة التحضير خلال السطور التالية وفقا لموقع the kitchen.

مكونات السحلب

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة (اختياري)

جوز هند

فول سوداني أو مكسرات بسيطة

قرفة أو كاكاو

طريقة عمل السحلب

1. في كوب صغير، ذوّبي النشا في نصف كوب لبن بارد حتى تمام الخفق.

2. في حلة على النار، اضيفي باقي اللبن والسكر وقلّبي.

3. لما اللبن يسخن، ضيفي خليط النشا مع التقليب المستمر.

4. استمري في التقليب على نار متوسطة لحد ما الخليط يتقل.

5. ضيفي الفانيليا ورشة القرفة وقلّبي ثانيتين.

6. ارفعيه من على النار وقدميه سخن.