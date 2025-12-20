قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة
انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان
التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

سحلب
سحلب
حياة عبد العزيز

السحلب واحد من أهم المشروبات الشتوية المفيدة التي تساعد على تدفئة الجسم، فضلا عن أنه سهل الهضم ومغذّ للأطفال والكبار، يخفف التوتر ويحسّن المزاج، ويساعد على تهدئة المعدة وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتميل الكثير من الأمهات إلى تحضير مشروب السحلب في المنزل بدلا من شراءه من الكافيهات بأسعار غالية، لذا يمكنك التعرف على طريقة التحضير خلال السطور التالية وفقا لموقع the kitchen.

مكونات السحلب 

 2 كوب لبن

 2 ملعقة كبيرة نشا

 1 ملعقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

 رشة قرفة (اختياري)

 جوز هند

فول سوداني أو مكسرات بسيطة

قرفة أو كاكاو

طريقة عمل السحلب

1. في كوب صغير، ذوّبي النشا في نصف كوب لبن بارد حتى تمام الخفق.

2. في حلة على النار، اضيفي باقي اللبن والسكر وقلّبي.

3. لما اللبن يسخن، ضيفي خليط النشا مع التقليب المستمر.

4. استمري في التقليب على نار متوسطة لحد ما الخليط يتقل.

5. ضيفي الفانيليا ورشة القرفة وقلّبي ثانيتين.

6. ارفعيه من على النار وقدميه سخن.

السحلب طريقة السحلب طريقة عمل السحلب مكونات السحلب السحلب الساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

بوروسيا دورتموند

بسبب ردة فعله العاطفية.. غرامة مالية على لاعب بوروسيا دورتموند

محمود بنتايج

الدردير يهنئ نجلة أحمد سليمان بعقد قرانها.. تفاصيل

الغندور

تطورات الحالة الصحية لـ نجل الغندور

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد