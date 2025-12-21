«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم

تعقد لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اجتماعها خلال هذا الأسبوع، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ومن المقرّر أن تناقش اللجنة سبل دعم الصناعة المصرية من خلال توفير الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس على متابعة جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودوره في دفع الاقتصاد الوطني، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لضمان التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.