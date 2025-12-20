قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
وزير الإسكان يستعرض خطط تطوير الطرق والمحاور بمدينة الشيخ زايد

آية الجارحي

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم "السبت" بعقد اجتماعٍ بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، لمتابعة ملفات العمل بالمدينة ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وقال وزير الإسكان إن زيارة اليوم تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدن قطاع غرب القاهرة واليوم سيكون هناك متابعه دورية لعددٍ من المشروعات التي تم وجار تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينة الشيخ زايد، وعدد من مدن قطاع غرب القاهرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومنها: النزهة والمركزي والبستان والحرية والصفا والأمل والمروة والتحرير، حيث تم استعراض كافة التفاصيل الخاصة وكافة أعمال الصيانة الجارية.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بمراعاة كافة تفاصيل أعمال الطرق والاهتمام بعوامل الأمان والاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع وعوامل التجميل بالمحاور والميادين. 

جدير بالذكر أن خطة أعمال صيانة محور البستان والمداخل المطلة عليه والطرق الرئيسية بين محور البستان والمحور المركزي، تشتمل علي: تطوير ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية.

وتشمل شبكات الطرق: طريق البستان بطول 9.5 كم، والطرق الرئيسية من المداخل حتي المحور المركزي بطول 7.7 كم، كما تشمل الخطة أعمال صيانة المحور المركزي ومحور الشباب والطرق الرئيسية الواصلة بينهم ومحور طريق النزهة، علي : تطوير ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية، وشبكات الطرق هي: طريق النزهة بطول 8 كم، وطريق الشباب بطول 7 كم، وطريق المحور المركزي بطول 7 كم، وأعمال تطوير وتوسعة محور الكريزي ووتر المقرر البدء فيه قريباً، بجانب مشروعات خطة تطوير الطرق والمحاور الفرعية والأحياء بالمدينة القائمة.

وزير الإسكان الطرق الشيخ زايد الاسكان جهار الشيخ

