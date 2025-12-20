البناء المخالف خط أحمر.. إزالة فورية لحالة تعدٍ في كفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ جهودها المكثفة للتصدي لأعمال البناء المخالف وإزالتها في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات جديدة.

جاء هذا بناءً على تعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبمتابعة محسن دفشر نائب رئيس المدينة لشؤون قرى غرب.

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة سور بالطوب الأبيض (البلوك) مقام بالمخالفة على أرض زراعية بقرية محلة القصب، وذلك على مساحة تقدر بنحو 60 مترًا تقريبًا، وتمت الإزالة الفورية من المهد، وإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي، ثم تسليمها رسميًا لجهة الولاية (الزراعة).

وفي سياق متصل، تؤكد محافظة كفر الشيخ أن الدولة لن تسمح بالبناء على الأراضي الزراعية أو إقامة أي منشآت دون الحصول على التراخيص القانونية، مشددة على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وإزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تناشد المحافظة المواطنين بعدم الشروع في أي أعمال بناء دون ترخيص، والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، حفاظًا على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.