تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع وميادين كفر الشيخ.. صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، تكثيف أعمال النظافة والتجميل في شوارع وميادين المدينة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

شملت الحملات رفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، وتنظيف الأرصفة، وتهذيب الأشجار، ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

وأكد رئيس المدينة، تكثيف حملات النظافة خلال الفترات الصباحية والمسائية، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة، ومتابعة مستوى الأداء ميدانيًا لضمان استدامة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة بكفر الشيخ، عن عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين كل يوم الثلاثاء بحضور المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لحل المشاكل واستقبال المقترحات والشكاوى المتعلقة بالخدمات والمشروعات بالمدينة.