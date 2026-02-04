رئيس مياه القناة يتفقد محطة "الكاب القديمة" ببورسعيد ويوجه برفع كفاءتها...

أجرى اللواء ا .ح مهندس احمد رمضان رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة جولة ميدانية تفقدية لمحطة مياه "الكاب القديمة" بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بقطاعات الشركة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتعد محطة "الكاب القديمة" من المحطات الحيوية في حي الجنوب، حيث تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 8400 متر مكعب يومياً، لتغذية وتلبية احتياجات سكان قري الكاب و ام خلف .

خلال الجولة، تفقد رئيس الشركة جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة ، مشدداً على ضرورة الالتزام بجدول الصيانة الوقائية لضمان استمرارية الخدمة، موجها بالتطهير الدورى لمأخذ المحطة لتأمين وصول المياه.



وفى سياق متصل تابع رئيس الشركة ومرافقوه سلامة جودة المياه المنتجة ، والتأكد من نتائج التحاليل المعملية وعينات المياه لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ، وكذا مراجعة إجراءات السلامه و الصحه المهنيه داخل المحطة حفاظاً على سلامة العاملين والمنشآت.



وفي ختام جولته، وجّه رئيس الشركة المختصين باعداد دراسة شاملة وعاجلة لأعمال الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمحطة ، بهدف تحسين جودة المياة وزيادة الضغوط لمواكبة التوسعات العمرانية والزيادة السكانية في حي الجنوب، مؤكداً أن أعمال الاحلال والتجديد للمحطات يأتي على رأس أولويات خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.