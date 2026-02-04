قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تتويجه ببطولة أفريقيا.. رئيس هيئة القناة يكرم فريق الهوكي بنادي بورفؤاد

رئيس هيئة قناة السويس يكرم البطلة الأولمبية سارة سمير بعد حصولها على المركز الأول في بطولة التضامن الاسلامي
رئيس هيئة قناة السويس يكرم البطلة الأولمبية سارة سمير بعد حصولها على المركز الأول في بطولة التضامن الاسلامي
محمد الغزاوى

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات احتفالية الهيئة الرياضية بتكريم الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي بعد تتويجه لأول مرة بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بزيمبابوي، وتكريم البطلة الأولمبية سارة سمير لاعبة رفع الأثقال بعد حصولها على ذهبية بطولة التضامن الإسلامي و٣ ميداليات فضية في بطولة العالم.

وقد حضر التكريم الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنادي البحري ببورفؤاد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تكريم ورعاية النماذج الرياضية المُشرفة وتقديم الدعم للأبطال الرياضيين في الألعاب المختلفة بمدن القناة.

رئيس هيئة قناة السويس يكرم البطلة الأولمبية سارة سمير

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن تقديره لهذه الإنجازات الرياضية المشرفة والتي تُعد إضافة مهمة لسجل الرياضة المصرية، مؤكداً أن اعتلاء منصات التتويج ليس من قبيل الصدفة وإنما يُعد هو الثمرة الطبيعية للإعداد الجيد والجهد والمثابرة.

وأشاد رئيس الهيئة بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي قدمه لاعبو الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد طوال مشوراه بالبطولة الإفريقية، وكذلك بالمستوى الأولمبي المعتاد للبطلة سارة سمير، مشدداً على اهتمام قناة السويس بدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية في مدن القناة إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء قدرات الشباب وتعزيز قيم التميز والمثابرة.

ودعا رئيس الهيئة اللاعبين المكرمين بفريق الهوكي بنادي بورفؤاد إلى استلهام روح التحدي والتغلب على الصعوبات من قناة السويس، التي استطاعت الصمود ومجابهة العديد من الأزمات في السنوات الأخيرة.

من جانبه تقدم الدكتور جاسر الشاعر رئيس مجلس إدارة نادي بورفؤاد بالشكر للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه ورعايته للمنظومة الرياضية والرياضيين بالهيئة، لافتاً إلى أن نادي بورفؤاد نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة في الألعاب الفردية والجماعية تعكس استراتيجية النادي لإعداد الأبطال الأولمبيين في الرياضات المختلفة.

في سياق متصل، استعرض المهندس أحمد رضوان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على نشاط الهوكي ملامح خطة تطوير الفريق التي انطلقت عبر أربع مراحل رئيسية تكللت بحصد البطولات بداية ببطولة الدوري المصري ثم كأس السوبر المصري وأخيرا بطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتربع على عرش أفريقيا.

من جانبه أكد البطل عمرو الهادي كابتن الفريق، أن اللعب تحت راية هيئة قناة السويس كان دافعاً للاعبين ببذل أقصى الجهد لرفعة اسم مصر واسم قناة السويس في المحافل الدولية.

وأضاف كابتن الفريق أن البطولة الحالية شهدت العديد من التحديات لاسيما الطقس الحار للغاية، مشيرا إلى أن رئيس البعثة وإدارة النادي نجحت في تذليل كافة العقبات بما كان له أثر مباشر في العودة بكأس البطولة.

من جانبها، أعربت البطلة الأولمبية سارة سمير عن عميق امتنانها لرئيس الهيئة على دعمه المستمر لمسيرتها الرياضية، مؤكدة أن هذا التكريم يمنحها حافزاً قوياً لمواصلة النجاحات المستقبلية.

وشهدت مراسم التكريم منح الفريق أسامة ربيع شهادات تقدير للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد، ثم تكريم البطلة سارة سمير، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الإفريقية والدولية.

بورسعيد بورفؤاد فريق الهوكي قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

بيراميدز

فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

كامويش

لو لاعب معتزل هيسجلها.. علاء ميهوب يعلق على فرصة كامويش الضائعة أمام البنك الأهلي

بالصور

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد