أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 225 جنديا في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال" الروسية ، مشيرة ألى أن وحدات مجموعة قوات “الغرب”حسنت مواقعها التكتيكية وبلغت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها أكثر من 220 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : تواصل الوحدات الروسية تضييق الخناق على قوات العدو المحاصرة في منطقة كوبيانسك بخاركوف بالإضافة إلى إصابة منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورشة لإنتاج القذائف.

وأضافت الوزارة الروسية : واصلت مجموعات هجومية روسية القضاء على قوات العدو المحاصرة في مدينة كراسنوارميسك بدونيتسك . كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و204 طائرات مسيرة خلال أخر 24 ساعة

وأشارت الدفاع الروسية أيضا إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة وفقد الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليتها نحو 105 عسكريين خلال آخر يوم.

كما تعهدت الدفاع الروسية بإستمرار تطهير قريتي غناتوفكا وروغ في دونيتسك من المسلحين الأوكرانيين وتم تحرير 24 مبنى هناك بالإضافة إلى تضييق الحصار على قوات العدو في منطقة بتروبافلوفكا بمقاطعة خاركوف.

وذكرت الدفاع الروسية: تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 240 جنديا

فيما لفت البيان إلى أن القوات نجحت في إحباط 3 محاولات من قبل مرتزقة أجانب لفك الحصار عن القوات الأوكرانية في منطقة غريشينو بدونيتسك بجانب تحرير القوات الروسية 17 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من مدينة ديميتروف (ميرنوغراد) تتقدم باتجاه الحي الغربي.