سعر الدولار صباح اليوم الأحد 21-12-2025

خلال الساعات القلائل المقبلة، تبدأ البنوك المصرية عملها اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 21-12-2025 بعد إجازة رسمية استمرت لمدة يومين.

سعر الدولار اليوم

مع بدء تعاملات اليوم الأحد، استقر سعر الدولار دون تغيير علي مستوي أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا منذ آخر يوم عمل في البنوك

إجازة البنوك

مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي؛ عطل البنك المركزي المصري العمل في كافة البنوك وفروعها بمناسبة بدء مواعيد الإجازة الأسبوعية المحددة كل جمعة وسبت أسبوعياً.

استقرار الدولار

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم اداخل الأسواق الرسمية .

الدولار ثابت اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة منذ آخر يوم تداول له يوم الخميس الماضي

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية و سايب.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول"

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، HSBC، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري المتحد،العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي ، قطر الوطني QNB،نكست، الأهلي الكويتي"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

دعم الشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.

وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.

وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.