500 ألف نازح .. الداخلية الكمبودية تحذّر: الوضع على الحدود بالغ السوء

اعتبرت وزارة الداخلية الكمبودية أن الأمور في وضع بالغ السوء.

ووفقاً ما ذكرت وكالات الأنباء العالمية ذكرت الوزارة أن أكثر من 500 ألف شخص نزحوا جراء الاشتباكات الحدودية مع تايلاند.

كما قالت وزارة الخارجية الماليزية إن اجتماعًا استثنائيًا لوزراء خارجية رابطة آسيان يسعى لخفض التصعيد بين كمبوديا وتايلاند.

وأفادت وزارة الخارجية الماليزية بأنه على كمبوديا وتايلاند الالتزام بمبادئ رابطة آسيان القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار.

ولفتت الخارجية الماليزية إلى ضرورة التزام كمبوديا وتايلاند بهذه المبادئ لضمان استقرار المنطقة.