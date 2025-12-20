استئناف تشغيل الحافلات بين دبي والشارقة وعجمان بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إعادة تشغيل خدمة الحافلات بين إمارة دبي وكل من الشارقة وعجمان، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، بما يضمن تنقل الركاب بكل أمان وسهولة.

وأكدت الهيئة أن استئناف الخدمة يأتي في إطار حرصها على استمرارية منظومة النقل الجماعي بين الإمارات، وتوفير خيارات تنقل موثوقة تلبي احتياجات الجمهور.

وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق إيقاف خدمة الحافلات بين دبي والشارقة وعجمان بشكل مؤقت، كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الركاب خلال الظروف الجوية التي شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين.

وأعربت هيئة الطرق والمواصلات عن شكرها وتقديرها للمتعاملين على تعاونهم وتفهمهم خلال فترة التوقف، مؤكدة التزامها الدائم بتقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية.