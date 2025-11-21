أفادت رويترز نقلا عن القوات الجوية الهندية بأنه تم تحطم مقاتلة من طراز "هال تيجاس" في معرض دبي للطيران، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل ؛ تفقد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، طائرة Boeing 777X أثناء مشاركتها في العرض الثابت بالمعرض، وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين مصر للطيران وكبري الشركات المصنعة للطائرات لبحث أوجه دعم وتطوير أسطول الشركة بأحدث الطرازات العالمية، وعلي هامش فعاليات معرض “دبي للطيران 2025”.

حيث تعرف علي إمكاناتها الفنية والتشغيلية، كما شملت الجولة شرحًا تفصيلًا من مسؤلي شركة بوينج العالمية لما يميز الطراز الجديد من الابتكارات الهندسية والمحركات عالية الكفاءة من طراز GE9X، والتي تساهم في خفض استهلاك الوقود وتحسين الأداء البيئي.

كما تفقد عادل قمرة القيادة المزودة بأحدث أنظمة الملاحة والتحكم، إضافة إلى الاطلاع على تصميمات المقصورة الداخلية التي توفر مستويات متقدمة من الراحة للركاب، ومساحات أوسع للتخزين، إلى جانب التجهيزات التقنية المصممة لضمان رحلة أكثر سلاسة وكفاءة.