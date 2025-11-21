قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بالتصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، وتطبيق القانون علي المخالفين، وكذلك تنفيذ القرارات الصادرة للمباني الآيلة للسقوط حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة جهودها اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات ففي مركز الزقازيق تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز أعمال استرداد أرض زراعية بالكامل، عقب التصدي لمحاولة تعدٍّ عليها بمساحة ٢٠ قيراطًا بقرية بني عامر، تضمنت الأعمال حرث وتقليب التربة وإزالة آثار المخالفة وإعادة تأهيل الأرض وزراعتها فورًا وتسليم الأرض للجمعية الزراعية المختصة.

كما أشرف رئيس المركز علي تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمنزل آيل للسقوط بقرية بنايوس لما يمثله من خطر علي أرواح المواطنين.

وفي مركز مشتول السوق تم تنفيذ الإزالة الفورية لمنزل يمثل خطراً داهماً على المواطنين وذلك تنفيذاً لقرار الإزالة الصادر برقم( ٣٠٨) لسنة ٢٠٢٥  حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين بعد التأكد من أن العقار غير مأهول بالسكان وأن بقائه يشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات المجاورة،وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.

وفي مركز ههيا تم تنفيذ إزالة لغرفة بمساحة ١٦ متر خارج الحيز العمراني بعزبة خليفة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة، وكذلك إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ٥٠ متر بقرية خلوة دبوس التابعة للوحدة المحلية بمنزل حيان تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

وفي مركز منيا القمح تم تنفيذ إزالة كلية لحجرة وسور من الدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر بعزبة سعدانة بقرية تلبانة التابعة للوحدة المحلية ببني هلال.

أكد محافظ الشرقية إستمرار الحملات اليومية للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك تنفيذ القرارات الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط لتحقيق الإنضباط العمراني وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد