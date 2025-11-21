حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بالتصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، وتطبيق القانون علي المخالفين، وكذلك تنفيذ القرارات الصادرة للمباني الآيلة للسقوط حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة جهودها اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات ففي مركز الزقازيق تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز أعمال استرداد أرض زراعية بالكامل، عقب التصدي لمحاولة تعدٍّ عليها بمساحة ٢٠ قيراطًا بقرية بني عامر، تضمنت الأعمال حرث وتقليب التربة وإزالة آثار المخالفة وإعادة تأهيل الأرض وزراعتها فورًا وتسليم الأرض للجمعية الزراعية المختصة.

كما أشرف رئيس المركز علي تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمنزل آيل للسقوط بقرية بنايوس لما يمثله من خطر علي أرواح المواطنين.

وفي مركز مشتول السوق تم تنفيذ الإزالة الفورية لمنزل يمثل خطراً داهماً على المواطنين وذلك تنفيذاً لقرار الإزالة الصادر برقم( ٣٠٨) لسنة ٢٠٢٥ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين بعد التأكد من أن العقار غير مأهول بالسكان وأن بقائه يشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات المجاورة،وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.

وفي مركز ههيا تم تنفيذ إزالة لغرفة بمساحة ١٦ متر خارج الحيز العمراني بعزبة خليفة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة، وكذلك إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ٥٠ متر بقرية خلوة دبوس التابعة للوحدة المحلية بمنزل حيان تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

وفي مركز منيا القمح تم تنفيذ إزالة كلية لحجرة وسور من الدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر بعزبة سعدانة بقرية تلبانة التابعة للوحدة المحلية ببني هلال.

أكد محافظ الشرقية إستمرار الحملات اليومية للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك تنفيذ القرارات الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط لتحقيق الإنضباط العمراني وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين.