إخلاء سبيل التيك توكر أحمد شعوذة بكفالة مالية

أكد عبد الرحمن خالد الحديدي محامي التيك توكر "أحمد شعوذة" أن جهات التحقيق بنيابة العاشر من رمضان قررت إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وأضاف الحديدي، أنه يقوم الآن بإنهاء إجراءات إخلاء سبيل "شعوذة" من سرايا مركز شرطة قسم ثان العاشر من رمضان.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيان جاء فيه أنه فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبحوزته (هاتفان محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.