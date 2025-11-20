قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
محافظات

رئيس مياه الشرقية يشدد على سلامة العاملين ويوجّه بالاستجابة لشكاوى المواطنين

رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية
رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد اللواء أ.ح  محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع لمتابعة ملفات العمل والوقوف على مدى جاهزية الأفرع في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدّد على ضرورة سرعة التعامل مع البلاغات وحل شكاوى المواطنين في أسرع وقت، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة ورضا المواطنين يأتي على رأس أولويات الشركة.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة SRSSP، موجّهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودفع معدلات الأداء بالمواقع المختلفة.

وفي إطار توجهات الدولة نحو ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المنظومة، أكد " عثمان"  أهمية التوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ورفع وعي المواطنين بمميزاتها باعتبارها أحد أهم أدوات الإدارة الرشيدة للموارد.

كما تناول الاجتماع ملف استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، حيث وجّه بالتوسع في تطبيق نظم الطاقة الشمسية بمحطات المياه والصرف لما لها من أثر مباشر في خفض استهلاك الكهرباء ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر.

وفيما يخص إجراءات السلامة والصحة المهنية، شدّد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تدريب العاملين بالمحطات على التعامل الآمن مع منظومة الكلور حفاظًا على سلامتهم وسلامة المناطق السكنية المحيطة، مؤكدًا أن سلامة الأرواح هي الهدف الأسمى والمسؤولية التي لا تقبل التهاون.

واختتم اللواء محمد عثمان الاجتماع بالاستماع  إلى مطالب مديري عموم الأفرع، وناقش معهم سبل تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

