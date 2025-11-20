رئيس مياه الشرقية يشدد على سلامة العاملين ويوجّه بالاستجابة لشكاوى المواطنين

عقد اللواء أ.ح محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع لمتابعة ملفات العمل والوقوف على مدى جاهزية الأفرع في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدّد على ضرورة سرعة التعامل مع البلاغات وحل شكاوى المواطنين في أسرع وقت، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة ورضا المواطنين يأتي على رأس أولويات الشركة.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة SRSSP، موجّهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودفع معدلات الأداء بالمواقع المختلفة.

وفي إطار توجهات الدولة نحو ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المنظومة، أكد " عثمان" أهمية التوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ورفع وعي المواطنين بمميزاتها باعتبارها أحد أهم أدوات الإدارة الرشيدة للموارد.

كما تناول الاجتماع ملف استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، حيث وجّه بالتوسع في تطبيق نظم الطاقة الشمسية بمحطات المياه والصرف لما لها من أثر مباشر في خفض استهلاك الكهرباء ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر.

وفيما يخص إجراءات السلامة والصحة المهنية، شدّد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تدريب العاملين بالمحطات على التعامل الآمن مع منظومة الكلور حفاظًا على سلامتهم وسلامة المناطق السكنية المحيطة، مؤكدًا أن سلامة الأرواح هي الهدف الأسمى والمسؤولية التي لا تقبل التهاون.

واختتم اللواء محمد عثمان الاجتماع بالاستماع إلى مطالب مديري عموم الأفرع، وناقش معهم سبل تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.