صحة الشرقية تختتم الأسبوع الثاني من برنامج تدريب تمريض الكلى

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه اختتمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية الأسبوع الثاني من فعاليات البرنامج التدريبي المستمر لهيئة التمريض بوحدات الكلى الصناعي بالمحافظة، والذي تنظمه إدارة الكلى بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، تحت عنوان "Train to catch the Train"، بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير مهارات طواقم التمريض في وحدات الغسيل الكلوي.

اضاف الدكتور أحمد البيلي أن استمرار هذه البرامج التدريبية يأتي في إطار خطة المديرية الشاملة للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، من خلال التدريب العملي والنظري والتعليم الطبي المستمر، بما يساهم في تحسين جودة الأداء، وتعزيز مهارات التمريض في التعامل مع المرضى وفق أحدث الأساليب، بما يحقق أعلى معايير السلامة داخل الوحدات.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن فعاليات الأسبوع الثاني تضمنت تدريب الفرق التمريضية على عدة محاور أساسية، شملت مهارات الاتصال الفعال، والسلامة المهنية داخل وحدات الغسيل الكلوي، ومكافحة العدوى، والتسجيل الطبي للأحداث الطارئة، إلى جانب التدريب على مضاعفات الغسيل الدموي وكيفية التعامل معها وفق أحدث البروتوكولات المعتمدة، كما شارك في التدريب نخبة من استشاريي الكلى والكوادر الشبابية من قيادات المديرية، منهم الدكتورة إيمان عيد استشاري الكلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، والدكتورة دينا رفعت، والدكتورة مروة محمد، ورانيا عبدالقادر من صحة الشرقية، وذلك تحت إشراف الدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب بمديرية الشرقية.

وأضافت الدكتورة سارة إبراهيم أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة تمتد لمدة ٦ أشهر متواصلة، وينفذ خلالها التدريب أسبوعياً لكل مجموعة لمدة شهر، ليستوفي جميع المحاور العلمية والعملية المطلوبة، على أن تتكرر الدورة شهرياً لمجموعات جديدة حتى تشمل جميع أعضاء هيئة التمريض في وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير للدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب، والمتدربين وفريق العمل المشارك، على جهودهم المبذولة في تنفيذ البرنامج التدريبي، ودعم الكوادر التمريضية، والإرتقاء بمستوى الخدمة التي تقدم للمرضى، مؤكداً أن التدريب المستمر هو السبيل الوحيد لمواكبة التطور وتحقيق التنمية في المنظومة الصحية.