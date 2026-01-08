الصحة في حلب: 9 مصابين جراء استهداف قسد الأحياء المدنية

أعلنت مديرية الصحة في حلب، وجود 9 مصابين جراء استهداف قسد الأحياء المدنية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي عمومًا، والغرب خصوصًا، بـ"تحمل مسئولية أخلاقية تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة وحققوا نجاحًا في مواجهته".

وفي تغريدة له، قال «ساعر»: «القمع المنهجي والقاتل الذي تتعرض له مختلف الأقليات في سوريا يتناقض بشكل واضح مع الوعود التي تتحدث عن قيام ما يسمى بسوريا جديدة».

وأضاف وزير خارجية الاحتلال في تغريدته قائلاً: «هذه الممارسات تقوض أي ادعاءات بالإصلاح أو التغيير».







