ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025

شهد عام 2025، نشاطًا مكثفًا لـ أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على المستويين المحلي والدولي، إذ شارك فضيلته في ما يقرب من مائتي لقاء وفعالية على المستويين المحلي والدولي، تنوعت بين استقبال الوفود الدينية والفكرية من داخل مصر وخارجها، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية، وعقد اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى.

وتضمنت هذه المشاركات حضورًا فاعلًا في عدد كبير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وألقى خلالها فضيلته عشرات الكلمات والمحاضرات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا راهنة تمس واقع المجتمعات وتحدياتها، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الفتوى، والتطرف والإرهاب الإلكتروني، والتغير المناخي، وبناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ قيم التعايش بين الأديان، ومكافحة الشائعات، وبناء الوعي، ودعم الهوية الوطنية، والتصدي للشبهات الفكرية والإلحادية.

ويجسّد هذا الحراك المكثف الدور العلمي والدعوي والمؤسسي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية، وسعيها المتواصل إلى تعزيز الحضور الدولي، وتوسيع دوائر الحوار والتعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية إقليميًّا وعالميًّا، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.