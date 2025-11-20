بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري بالشرقية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ، من خلال توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على إستمرار تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ان المديرية تقوم بجهود مكثفة لحماية الثروة الحيوانية و الداجنة و صحة الإنسان بالإضافة إلى دورها فى مجالات التفتيش ،التحصين ، المجازر، والتوعية و رعاية الحيوان و الرعاية التناسلية و التلقيح الإصطناعي والترقيم والتسجيل و التأمين على الماشية.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت علي مدار الأسبوع الماضي بتنفيذ عدة حملات متنوعة الحملات والتي أسفرت عن تنفيذ ٣٧ حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وضبط ( ٣٢٨ طن و٣٠٦ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر المرخصة، ولحوم ودواحن وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة مابين مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي مجال المجازر تم ذبح(٦٣٩) رأس ماشية بمجازر المحافظة وذبح ( ٣٦٤ ألف و ٣٧٣) طائر داخل المجازر الرسمية.

وفي مجال الوقاية والتحصينات تم تحصين ( ٦١٤ ألف و٩٩٥ ) رأس ضد الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وجدري الضأن و الجلد العقدى ،التسمم الدموى، طاعون المجترات الصغيرة.

وتؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية دعمها الكامل لجهود مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرات الرئاسية فى الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة (صحة الإنسان والحيوان والبيئة) بجميع أنحاء الجمهورية.