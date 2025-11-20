وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تحقيق أهداف استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ ودفع مسيرة التغيير الإيجابي على أرض الواقع مشيداً بالمبادرة الرئاسية" بكره بينا" والتي تهدف إلى تمكين الأطفال المصريين وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية ودعم حقوق الطفل في المشاركة والتعبير عن الرأي.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ الدور الهام والمحوري لورش العمل والبرامج التدريبية لتنمية مهارات الأطفال القيادية والإبداعية وتطوير قدراتهم في مجالات متنوعة لتوفير بيئة داعمة لهم وتنمية مهاراتهم ودعم حقوق الطفل المصري.

وفي هذا السياق أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام إلي أن الوحدة قامت بالمشاركة في فعاليات الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين الطفل وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " بكره بينا " خلال الفترة من١٦ إلي ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ والتي أقيمت بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وفي ختام الورشة التدريبية أشاد القائمين على التدريب بمشاركات وأنشطة محافظة الشرقية لما تقوم به من مجهودات لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري ليصبح فردا مؤثرا ونافعا في المجتمع.