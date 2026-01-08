قبل الامتحانات.. خبيرة تربوية تضع روشتة للتعامل مع التوتر وتحقيق أفضل أداء

تُعد مرحلة الامتحانات من أكثر الفترات ضغطًا على الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تتزايد الضغوط النفسية والتوترات المرتبطة بالأداء الأكاديمي.

ويعتبر التوتر قبل الامتحانات أمرًا طبيعيًا، لكنه إذا تجاوز الحد المسموح يمكن أن يؤثر على تركيز الطالب وأدائه.

في هذا البحث، نسلط الضوء على أبرز نصائح الخبيرة التربوية داليا الحزاوي التي قدمتها خلال لقائها ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، مع استعراض أفضل الممارسات لإعداد الطلاب نفسيًا وعمليًا قبل وأثناء الامتحانات.

1. فهم التوتر قبل الامتحانات

أكدت داليا الحزاوي أن التوتر أمر طبيعي قبل الامتحانات، فهو رد فعل جسدي ونفسي طبيعي تجاه التحديات الدراسية.

التوتر المعتدل يساعد الطالب على التركيز وتنشيط الذهن.

التوتر المفرط قد يؤدي إلى القلق وفقدان الثقة بالنفس، وبالتالي التأثير السلبي على الأداء الأكاديمي.

الهدف هو الحفاظ على التوتر ضمن حدود معقولة لضمان استغلال الطاقة النفسية بطريقة إيجابية.

2. المراجعة والتحضير الفعال

وضعت الحزاوي مجموعة من الإرشادات العملية لمراجعة الدروس بشكل فعال:

مراجعة المصادر الدراسية طوال العام: التركيز على الكتب والملاحظات التي درسها الطالب طوال العام الدراسي.

حل نماذج امتحانات سابقة: لمحاكاة بيئة اللجنة الدراسية، مما يساعد الطالب على:

إدارة الوقت بشكل أفضل.

التعرف على نمط الأسئلة المتوقعة.

زيادة الثقة بالنفس قبل الامتحان الفعلي.

3. دور الأهل في الدعم النفسي

أشارت الحزاوي إلى أن دور الأسرة مهم جدًا في تخفيف التوتر، حيث يجب على الأمهات والآباء:

تجنب توبيخ الطالب عند وجود أخطاء: فالتوبيخ يزيد من الضغط النفسي ويؤثر على الأداء.

التركيز على نقاط القوة والضعف: الهدف من المحاكاة هو التعرف على نقاط التحسين، وليس العقاب أو المقارنة.

تقديم الدعم النفسي: التشجيع والتحفيز يعزز ثقة الطالب بنفسه وقدرته على الأداء الجيد.

4. العناية بالجسم والعقل قبل الامتحان

أوضحت الحزاوي أن الاستعداد البدني والنفسي مهمان لضمان التركيز الكامل أثناء الامتحان:

النوم الجيد ليلة الامتحان: يساعد الدماغ على استرجاع المعلومات بشكل أفضل.

تناول وجبة الإفطار: تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتحافظ على تركيز الطالب.

شرب الماء بانتظام: يساهم في الحفاظ على نشاط الجسم والقدرة على التفكير بوضوح.

5. استراتيجيات يوم الامتحان

قدمت الحزاوي عدة نصائح عملية تساعد الطلاب على الأداء الأمثل يوم الامتحان:

قراءة الأسئلة بعناية قبل البدء في الإجابة لتجنب الأخطاء الناتجة عن السرعة أو التشتت.

البدء بالأسئلة السهلة أولًا: لبناء الثقة والشعور بالإنجاز المبكر.

ترك الأسئلة الصعبة للوقت المتبقي: لتجنب الضغط النفسي ومحاولة الحل بشكل منظم.

مراجعة الإجابات قبل تسليم الورقة: للتأكد من دقة الحلول وتقليل احتمالية الأخطاء.

تجنب مقارنة الأداء مع الزملاء: لأن هذا يزيد من التوتر ويؤثر سلبًا على التركيز.