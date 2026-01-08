قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
محافظات

تعليم مطروح يعلن انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح

أعلنت   نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية جاهزة وعلي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث للمواد الأساسية ( ابتدائي، اعدادي، ثانوي ) انطلاقاً من صباح بعد غد السبت وفقًا للجداول المعلنة.

وأكد  وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاستها وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحلها علي الفور مشيرة أنها شددت على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق لتكليفات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.

وأشارت أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً تزامناً مع بدء أعمال الامتحانات في سبيل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة .

 وشددت  مدير المديرية على ضرورة تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تققد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ، مبنى الوحدة المحلية لقرية المثانى ومتابعة جاهزيتها للافتتاح قريباً يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.

حيث تم إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية المتانى على مساحة 300 م٢ ضمن المساحة الإجمالية المخصصة للوحدة بمساحة 2500 ٢ مع استكمال مراحل الإنشاء لتقديم وتيسير الخدمة على أهالي القرية والقرى والتجمعات المجاورة .

يأتى ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح استمرارا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق تزامناً مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

