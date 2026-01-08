تعليم مطروح يعلن انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية جاهزة وعلي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث للمواد الأساسية ( ابتدائي، اعدادي، ثانوي ) انطلاقاً من صباح بعد غد السبت وفقًا للجداول المعلنة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاستها وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحلها علي الفور مشيرة أنها شددت على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق لتكليفات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.

وأشارت أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً تزامناً مع بدء أعمال الامتحانات في سبيل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة .

وشددت مدير المديرية على ضرورة تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تققد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مبنى الوحدة المحلية لقرية المثانى ومتابعة جاهزيتها للافتتاح قريباً يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.

حيث تم إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية المتانى على مساحة 300 م٢ ضمن المساحة الإجمالية المخصصة للوحدة بمساحة 2500 ٢ مع استكمال مراحل الإنشاء لتقديم وتيسير الخدمة على أهالي القرية والقرى والتجمعات المجاورة .

يأتى ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح استمرارا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق تزامناً مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى