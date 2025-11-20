القبض على أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس" وشقيقه) طرف ثان: (6 عاطلين "إثنين منهم مصابان بجروح وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وذلك بسبب المزاح قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 سلاح أبيض) المستخدمان فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





