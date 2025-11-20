سيدة تترك طفل حديث الولاده داخل مستشفى وتهرب في المنوفية

تركت سيدة طفل حديث الولادة عمره يوم داخل مستشفى بركة السبع وفرت هاربة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتلقيهم بلاغا من مستشفي بركة السبع بقيام سيدة بترك طفل حديث الولادة عمره يوم داخل غرفة الكشف وفرت هاربة.

بالانتقال تبين حضور سيدة بحوزتها طفل حديث الولادة بحجة الكشف عليه وتركته داخل حجرة الكشف بحجة احضار الاوراق من السيارة وفرت هاربة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إيداع الطفل داخل حضانة المستشفى وجاري فحص الكاميرات للتوصل الي هوية السيدة.