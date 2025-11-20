الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صانع محتوى بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب

(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبحوزته (هاتفان محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع





