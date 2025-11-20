نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا .. ننشر التشكيل الكامل لمركز التسوية والتحكيم الرياضي

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، على ندب القاضي وائل سعد رفاعي نائب رئيس محكمة النقض لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

وننشر التشكيل الكامل لمركز التسوية والقضاة الذي تم اختيارهم

ندب القاضي وائل سعد رفاعي نائب رئيس محكمة النقض لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري كما وافق على ندب كل من القاضي محمد حسن الشربيني نائب رئيس محكمة النقض والقاضي محمد حسن النجدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، لعضوية مجلس إدارة المركز والذي أُعيد تأسيسه بموجب قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 بعد تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها

يختص المركز:

1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

3 - عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضة.

- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

- عقود الدعاية والإعلان.

- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

- عقود التدريب بين المدربين والأندية.

- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

- عقود وكلاء تنظيم المباريات.

- المنازعات الرياضية الأخرى.