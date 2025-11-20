النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه

أعلنت النيابة العامة أنها أصدرت ما يزيد على 99 ألف قرار ببيع مركبات مضبوطة، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليارًا و465 مليون جنيه، بما يعزّز جهود الدولة في استثمار المضبوطات وتعظيم مواردها.

وأكدت النيابة العامة إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، والتي حرصت على سرعة الفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة، حيث استحدثت برنامجًا رقميًا مطورًا لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر «داش بورد» يضمن التقييم المستمر، وهي خطوة قلّصت مدة التقاضي وعزّزت ثقة المواطن في منظومة القضاء.

ولضمان دقة المتابعة عُدّل نظام الكشوف ليصبح ربع سنوي بدلًا من مرتين سنويًا، مما يعزّز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.