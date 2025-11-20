مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة نقل بطريق الزقازيق - ميت غمر

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بهم بمدخل شيبة أمام موقف ميت غمر وتم نقل المصاب إلي مستشفي الأحرار بالزقازيق ونقل الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار بالزقازيق يفيد استقبال شخص مصاب بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

كما تم استقبال شخصين "جثث هامدة" وتم التحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بهم بمدخل شيبة امام موقف ميت غمر وتم نقل المصاب إلي مستشفي الأحرار بالزقازيق ونقل الجثث الي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.