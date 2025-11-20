"محافظ الشرقية: اعتماد مليار و140 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2052/2026 بلغت مليار و140 مليون و980 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ طلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الاستثمار القومي لتنفيذ برامج تشمل: النقل والطرق والمواصلات، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني، التنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق حياة أفضل لهم.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، وعبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، ومديري الإدارات والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي الأزهر والكنيسة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي، والاستفادة من المبالغ المرصودة لإنهاء المشروعات الجارية بما يعود بالنفع على المواطنين.