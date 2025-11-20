إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق العبور وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

