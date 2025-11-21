الحنفية بتنقط.. تفاصيل مقتل عامل على يده جاره شرقي الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الاسكندرية على سائق لاتهامه بقتل جاره وإصابة شقيقه الب، طعنا بسكين، بسبب خلافات الجيرة، وشكوى تسريب مياه المرحاض.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة بين "سائق، وعامل، وشقيقه" داخل عقار في نطاق دائرة القسم، وخلف ضحية ومصاب.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي حدوث مشاجرة بين المتهم "له معلومات جنائية مسجلة"، وجاريه "عامل بمحل ألبان، وشقيقه، طالب بالصف الثاني الثانوي"، متعلقة بالجيرة، وذلك بالعقار محل سكنهم.

وتبين من التحريات المبدئية أن الطرفين جيران، إذ يقيم المتهم في الطابق الثاني علوي، بينما يقيم المجني عليهما فى الطابق الثالث من عقار بشارع الإمام الرفاعي، المتفرع من شارع المواسير، منطقة الرمل، شرقي الإسكندرية، ونشبت خلافات بينهما، بسبب تسريب مياه من مرحاض شقة المجني عليهما على شقة المتهم.

وأوضحت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما، وبين المتهم أمام شقته في الطابق الثاني، بعدما طالبهما بإصلاح تسريب المياه من الحمام، وتحولت إلى مشاجرة، طعن خلالها المتهم "العامل وشقيقه" بسلاح أبيض "سكين" ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الآخر.

وبحسب تقرير الطب الشرعي المبدئي لمناظرة جثة المجني عليه، فقد تعرض لـ4 طعنات، 2 منهم في الرئتين، وواحدة فى القلب، وواحدة في الرقبة، فيما أصيب شقيقه بجرح قطعي غائر في اليد اليمنى، وتم إسعافه.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.