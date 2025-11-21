خالد الغندور يتغزل في الخطيب

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن صاحب الشعبيه الأكبر داخل مصر من الشخصيات الرياضية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك “:”أعظم شعبية لاعب داخل مصر في التاريخ كابتن محمود الخطيب و أعظم شعبية لاعب علي المستوي العالمي و المحلي و العربي كابتن محمد صلاح اللي أصبح الاطفال في كل العالم يلبسون رقم ١١من اجله

وتابع :" بالمناسبة صلاح لم يلعب للأهلي او الزمالك و لم يلقي دعم إعلامي إلا بمجهوده و تفوقه"

