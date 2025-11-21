بمجهوده وتفوقه.. خالد الغندور يشيد بلاعب ليفربول محمد صلاح

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "أعظم شعبية لاعب داخل مصر في التاريخ كابتن محمود الخطيب وأعظم شعبية لاعب علي المستوي العالمي والمحلي والعربي كابتن محمد صلاح اللي اصبح الاطفال في كل العالم يلبسون رقم ١١ من أجله بالمناسبة صلاح لم يلعب للأهلي او الزمالك و لم يلقي دعم إعلامي إلا بمجهوده و تفوقه".

محمد صلاح يتصدر الترشيحات

وتصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المرشحين للفوز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2025.

كما يتواجد نادي بيراميدز ضمن قائمة الفرق المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم.

ويضم الحفل هذا العام توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، فيما تنطلق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر، ويعتمد اختيار الفائزين على تصويت الجمهور ولجنة تحكيم جلوب سوكر.