وليد دعبس: مودرن سبورت دبي انطلاقة قوية للاستثمار الرياضي وهناك توسعات قوية

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت دبي، أن افتتاح المقر الجديد للنادي في إمارة الشارقة يأتي كخطوة مهمة ضمن توجه النادي لإنشاء صرح رياضي متكامل يقوم على الاستثمار الرياضي الحديث، ترتقي بمستوى العمل داخل منظومة مودرن سبورت.

وقال دعبس في تصريحاته له إلى أن المقر الجديد يعكس رؤية النادي في بناء بنية قوية تدعم مشروعاته المستقبلية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستتضمن توسعًا إضافيًا بإطلاق فروع جديدة في نيجيريا وإيرلندا، ضمن خطة دولية تهدف إلى توسيع واكتشاف المواهب والاستثمار بها، بما يسهم في تطوير منظومة النادي وتعزيز حضوره الخارجي.

وأشار دعبس إلى أن حضور مسؤولي نادي الشارقة برئاسة محمد جمعة بن هندي لافتتاح المقر، وإشادتهم بمستوى التجهيزات، يعكس أهمية المشروع ويمثل خطوة إيجابية نحو بناء شراكات مستقبلية تخدم الجانبين.

واختتم دعبس تصريحاته قائلاً إن مودرن سبورت يسعى لترسيخ نموذج قائم على العمل المنظم والاستثمار الرياضي الجاد، بما يحقق قيمة مضافة للرياضة سواء داخل مصر أو خارج مصر عربياً وأفريقياً و أوروبياً .