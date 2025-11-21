قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
حسابه عند ربنا والقانون.. خالد الغندور يعلق على التسجيل ليحيى أبو الفتوح

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على أزمة يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي مع النادي الأهلي بعد تصريحاته المتداولة.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “لو كل واحد سجل كلام واحد مع اصحابه او برة الهواء في كثير من المواضيع والكلام والفيديوهات نزلت دون اذن او علم صاحبها كانت الدنيا تخرب والقانون حرم اللي بيصور بني ادم وينزل عشان يفضح الناس عشان السبق والتريند وده حسابه هيكون عند ربنا وايضا في الدنيا بالقانون”.

وكلفت إدارة النادي الأهلي محمد عثمان المستشار القانوني، بتقديم شكاوى عاجلة إلى كلٍ من أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي والتي تضمنت تجاوزات في حق النادي وجماهيره ومؤسسات الدولة.


وقال الأهلي أن الإدارة خصت الشكاوي وزارة المالية بصفتها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي الجهة الرقابية عليه. ومحمد عبد اللطيف بعدما أشار أبو الفتوح في تصريحاته إلى أن التعليم في مصر «بايظ علشان كدة نتج عنه أهلاوية كتير. والبنوك ناجحة لأن كل قياداتها زملكاوية»، والدكتور أشرف صبحي بمسئولياته عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري الذي بات يتلقى تعليمًا، يراه نائب رئيس البنك الأهلي «بايظ». 

كما كلف النادي المستشار القانوني بتقديم بلاغ إلى  المستشار النائب العام بهذا الخصوص.. جاءت هذه الشكاوى للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره. 

