خالد الغندور: اتمنى الدنيا تهدى بين الكبار الأهلي والزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور في منشور: "اتمني بعد وفاة محمد صبري الدنيا تهدي بين الفريقين الكبيرين الزمالك والأهلي".

وتواجد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وفي نفس الوقت تواجد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب المدير الفني، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، في عزاء نجم الزمالك الراحل.