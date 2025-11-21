عواد يحرس مرمى الزمالك أمام زيسكو بعد قرار عبد الرؤوف

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار محمد عواد في حراسة مرمى الفريق خلال مباراة زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرى عبد الرؤوف أن مبدأ التدوير في مركز حراسة المرمى يجب أن يكون في أضيق الحدود، نظراً لحساسية هذا المركز وأهميته، ولذلك فضل الإبقاء على محمد عواد في التشكيل الأساسي أمام زيسكو.

ويأتي قرار المدير الفني بعد المستويات المميزة التي قدمها عواد مؤخراً، وخاصة في بطولة السوبر المصري، إضافة إلى جاهزيته الفنية والبدنية الكاملة لخوض المواجهة المرتقبة.