اقتراب سيف الجزيري من قيادة هجوم الزمالك أمام زيسكو

اقترب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قيادة الخط الأمامي للأبيض في مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك أن الجزيري هو الخيار الأنسب لقيادة الهجوم في اللقاء المرتقب، نظراً لخبرته الكبيرة في المباريات الأفريقية، إضافة إلى استعادته لجزء كبير من مستواه خلال الفترة الأخيرة.

ونجح سيف الجزيري في استعادة مستواه سريعاً، وهو ما ظهر خلال مشاركته في بطولة السوبر المصري التي جمعت الزمالك بالأهلي في الإمارات، ورغم خسارة الفريق للقب، إلا أن المهاجم التونسي قدّم أداءً مميزاً لفت الأنظار.

وعلى ضوء المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب، تراجع نادي الزمالك عن فكرة تسويقه أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة مع تراجع مستوى الفلسطيني عدي الدباغ في الفترة الأخيرة، ليصبح الجزيري خياراً أساسياً في هجوم الأبيض خلال المرحلة المقبلة.