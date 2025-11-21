خالد طلعت عن أزمة قيد الزمالك: أكبر قلعة عليها مستحقات متأخرة

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أزمات نادي الزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة ووقف القيد.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك اتوقفله القيد في كرة القدم بسبب مستحقات لاعيبته المتأخرة وكمان هيتوقفله القيد في الكرة الطائرة لنفس السبب !! أكبر قلعة في مصر عليها مستحقات متأخرة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبى في اطار منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية .

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .