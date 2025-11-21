اجتماع حاسم في الزمالك بعد مواجهة كايزر تشيفز لتحديد مصير عبد الرؤوف

يستعد مسئولو نادي الزمالك لعقد اجتماع مهم عقب عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد استقر على استمرار أحمد عبد الرؤوف في قيادة الفريق خلال أول جولتين من دور المجموعات، حيث يقود الأبيض أمام زيسكو يونايتد يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، ثم أمام كايزر تشيفز يوم 30 من الشهر ذاته، على أن يتم حسم مصير الجهاز الفني بعد العودة من جنوب أفريقيا وعرض التقرير الفني على المجلس.

كما قرر الزمالك السفر إلى جنوب أفريقيا يوم 25 نوفمبر، لمنح اللاعبين فرصة للتأقلم مع الأجواء هناك ورفع معدلات التركيز قبل المواجهة المهمة، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على تعزيز فرصه في مشوار الكونفدرالية.