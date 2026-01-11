قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يهدد العملية التعليمية.. تحرك برلماني لحل أزمة نقص العمالة بالمدارس

خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب
خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  محمد عبد اللطيف بشأن الأزمة الحادة في نقص العمالة داخل مدارس التعليم قبل الجامعي، والتي دفعت العديد من المدارس إلى الاستعانة بالتلاميذ وبعض المعلمين للقيام بأعمال النظافة، في مشهد يثير القلق ويطرح علامات استفهام حول بيئة التعليم وسلامة الطلاب وكرامة المعلم مؤكداً أن المدارس ليست فقط مكانًا للتحصيل العلمي، بل بيئة تربوية يجب أن تتوافر فيها معايير الصحة والأمان.


وأكد " طنطاوى " أن استمرار هذا الوضع يهدد العملية التعليمية، ويخالف أبسط قواعد حقوق الطفل، ويؤثر سلبًا على الانضباط والنظافة العامة داخل المدارس متوجهاً ب 5 تساؤلات ساخنة حول هذه الأزمة وهى :
1. أين ذهبت درجات الوظائف المخصصة لعمال النظافة داخل المدارس؟
2. ولماذا لم يتم سد العجز رغم تكرار الشكاوى من الإدارات التعليمية؟
3. هل تعلم الوزارة بما يحدث من تكليف غير رسمي للتلاميذ والمعلمين بأعمال النظافة؟
4. ما أثر هذا الوضع على الصحة النفسية والبدنية للطلاب داخل المدارس؟
5. ومن يتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع إصابات أو انتشار أمراض بسبب غياب النظافة؟
كما قدّم النائب خالد طنطاوى عدداً من الاقتراحات عاجلة لحل الأزمة وفى مقدمتها  التعاقد الفوري مع شركات نظافة متخصصة لتغطية العجز الحالي وفتح باب التعيين أو التعاقد المؤقت لعمال النظافة على مستوى المديريات التعليمية مع تخصيص بند مالي مستقل داخل موازنة التعليم لأعمال النظافة والصيانة ومنع تكليف التلاميذ أو المعلمين بأعمال النظافة بقرار وزاري واضح وحاسم.
وتفعيل الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان التزام المدارس بمعايير النظافة.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن كرامة التلميذ والمعلم خط أحمر، وأن المدرسة يجب أن تظل منارة للعلم لا ساحة لسد العجز الإداري، مطالبًا بتدخل عاجل يعيد للمدارس هيبتها، ويحفظ صحة أبنائنا، لأن إصلاح التعليم يبدأ من بيئة تعليمية نظيفة وآمنة قبل أي مناهج أو خطط تطوير مطالباً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسراع فى تنفيذ مقترحاته لحل هذه الأزمة .

خالد طنطاوي مجلس النواب العمالة مدارس التعليم قبل الجامعي

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

