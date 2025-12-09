قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب الروسية.. اجتماع أوروبي-أوكراني لتنسيق الموقف وسط ضغوط أمريكية
تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة
حماس: نحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة
آية الجارحي

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الثلاثاء الموافـــق 9 / 12 / 2025 " النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2024/2025 "  

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي: 

الإجمالي العام: 

- 28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام (2024/2025) مقابل 28,5 مليون تلميذ عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 1,5%من أجمالي التلاميذ.

- 1,39 مليون مـدرس عــام (2024/2025) مقابل 1,05 مليون مـدرس عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبته 31.3% من أجمالي المدرسين.

- 74,0 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2024/2025 مقابــل 73,2 ألف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 1 %. 

- 39.9 ألف مدرسة متصلة بالإنترنت بنسبة 92.9% بالمراحل ( ابتدائى- اعدادى- ثانوى عام وفنى) بالتعليم العام (2024/2025). 

أولا: ما قبل الابتدائي:

- 1,5 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 216.8 ألف تلميذاً بنسبة 7,0 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 93,1 ألف مدرس (منهم 89,3 ألف مدرس بنسبة 7,1% 

من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 ألف مدرس بنسبة 3,0% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025). 

- 13,6 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2 ألف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي (2024/2025).

ثانيا: الابتدائي:

- 15,1 مليون تلميذ بنسبة 52,2 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,4 مليون تلميذ بنسبة 51,8% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,7 مليون تلميذ بنسبة 56,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 681,0 الف مدرس (منهم 621.0 ألف مدرس بنسبة 49.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 60,1 ألف مدرس بنسبة 48,3% 

من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 20,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.8 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام (2024/2025).

- 0.2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2024/2025 مقابل 0,3% عام (2023/2024).

- 98.6% معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام (2024/2025). 

ثالثا: التعليم المجتمعي:

- 125,2 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 6.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام (2024/2025).

- 4,3 ألف مدرسه (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام2024/2025 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

رابعا: الإعدادي:

- 7,1 مليون تلميذ بنسبة 24,6% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,5 ملــيون تلميذاً بنسبــة 25,1% من إجمالي مراحل التعليم العام، 623,1 ألف تلميذ بنسبة 20.1 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام (2024/2025).

- 343.4 ألف مدرس (منهم 310,0 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,6 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 33,4 ألف مدرس بنسبة 26,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 14.3 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,7 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام (2024/2025). 

- 0,5% نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية عام 2024/2025 مقابل 0,7 % عام (2023/2024).

- 46,5 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام (2024/2025). 

خامسا: الثانوي:

- 2,9 مليون تلميذ بنسبة 10,1% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,4 مليون تلميذ بنسبة 9,4 % بالتربية والتعليم، 489 ألف تلميذ بنسبة 15,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025). 

- 144,9 ألف مدرس (منهم 118,3 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 9,4 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 26.6 ألف مدرس أزهري بنسبة 21,4% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025). 

- 5.0 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام (2024/2025).

سادسا: التعليم الفني:

- 2,1 مليون تلميذ بنسبة 7,2 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1 مليون تلميذ بنسبة 48,0 % بالتعليم الصناعي،

 869,2 ألف تلميذ بنسبة 41,5% بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي)، 220,0 ألف تلميذ بنسبة 10,5 % بالتعليم الزراعي) من إجمالي التعليم الثانوي الفني عام (2024/2025).

- 107.1 ألف مدرس (منهم 70,0 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 65,3%، 29,4 ألف مدرس بالتعليم التجاري 

(العام ـ الفندقي) بنسبة 27,4%، 7,8 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 7,3%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي 

الفني (2024/2025).

- 3,4 ألف مدرسة (منهم 1811 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1282 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 351 مدرسة بالتعليم الزراعي عام (2024/2025).

- 779,1 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91,9 %، 70,1 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8,1 % من إجمالي التعليم التجاري )عام - فندقي) عام (2024/2025). 

سابعا: التربية الخاصة: 

- 49.1 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).  

- 8,7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.6 % من اجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 1,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام (2024/2025).

ثامنا: القراءات:

- 30,0 ألف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.1 % من اجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 638 مدرس بالأزهر بنسبة 0,05 % من اجمالي مراحل التعليم الأزهري عام (2024/2025).

- 126 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام (2024/2025).

الجهاز المركزي الجامعي مراحل التعليم الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد