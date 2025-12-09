28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الثلاثاء الموافـــق 9 / 12 / 2025 " النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2024/2025 "

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:

الإجمالي العام:

- 28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام (2024/2025) مقابل 28,5 مليون تلميذ عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 1,5%من أجمالي التلاميذ.

- 1,39 مليون مـدرس عــام (2024/2025) مقابل 1,05 مليون مـدرس عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبته 31.3% من أجمالي المدرسين.

- 74,0 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2024/2025 مقابــل 73,2 ألف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام (2023/2024) بزيادة بلغت نسبتها 1 %.

- 39.9 ألف مدرسة متصلة بالإنترنت بنسبة 92.9% بالمراحل ( ابتدائى- اعدادى- ثانوى عام وفنى) بالتعليم العام (2024/2025).

أولا: ما قبل الابتدائي:

- 1,5 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 216.8 ألف تلميذاً بنسبة 7,0 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 93,1 ألف مدرس (منهم 89,3 ألف مدرس بنسبة 7,1%

من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 ألف مدرس بنسبة 3,0% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 13,6 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2 ألف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي (2024/2025).

ثانيا: الابتدائي:

- 15,1 مليون تلميذ بنسبة 52,2 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,4 مليون تلميذ بنسبة 51,8% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,7 مليون تلميذ بنسبة 56,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 681,0 الف مدرس (منهم 621.0 ألف مدرس بنسبة 49.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 60,1 ألف مدرس بنسبة 48,3%

من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 20,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.8 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام (2024/2025).

- 0.2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2024/2025 مقابل 0,3% عام (2023/2024).

- 98.6% معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام (2024/2025).

ثالثا: التعليم المجتمعي:

- 125,2 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 6.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام (2024/2025).

- 4,3 ألف مدرسه (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام2024/2025 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

رابعا: الإعدادي:

- 7,1 مليون تلميذ بنسبة 24,6% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,5 ملــيون تلميذاً بنسبــة 25,1% من إجمالي مراحل التعليم العام، 623,1 ألف تلميذ بنسبة 20.1 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام (2024/2025).

- 343.4 ألف مدرس (منهم 310,0 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,6 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 33,4 ألف مدرس بنسبة 26,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 14.3 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,7 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام (2024/2025).

- 0,5% نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية عام 2024/2025 مقابل 0,7 % عام (2023/2024).

- 46,5 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام (2024/2025).

خامسا: الثانوي:

- 2,9 مليون تلميذ بنسبة 10,1% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,4 مليون تلميذ بنسبة 9,4 % بالتربية والتعليم، 489 ألف تلميذ بنسبة 15,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 144,9 ألف مدرس (منهم 118,3 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 9,4 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 26.6 ألف مدرس أزهري بنسبة 21,4% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري) عام (2024/2025).

- 5.0 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام (2024/2025).

سادسا: التعليم الفني:

- 2,1 مليون تلميذ بنسبة 7,2 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1 مليون تلميذ بنسبة 48,0 % بالتعليم الصناعي،

869,2 ألف تلميذ بنسبة 41,5% بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي)، 220,0 ألف تلميذ بنسبة 10,5 % بالتعليم الزراعي) من إجمالي التعليم الثانوي الفني عام (2024/2025).

- 107.1 ألف مدرس (منهم 70,0 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 65,3%، 29,4 ألف مدرس بالتعليم التجاري

(العام ـ الفندقي) بنسبة 27,4%، 7,8 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 7,3%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي

الفني (2024/2025).

- 3,4 ألف مدرسة (منهم 1811 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1282 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 351 مدرسة بالتعليم الزراعي عام (2024/2025).

- 779,1 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91,9 %، 70,1 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8,1 % من إجمالي التعليم التجاري )عام - فندقي) عام (2024/2025).

سابعا: التربية الخاصة:

- 49.1 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 8,7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.6 % من اجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 1,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام (2024/2025).

ثامنا: القراءات:

- 30,0 ألف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.1 % من اجمالي المراحل التعليمية عام (2024/2025).

- 638 مدرس بالأزهر بنسبة 0,05 % من اجمالي مراحل التعليم الأزهري عام (2024/2025).

- 126 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام (2024/2025).