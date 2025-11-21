الأمن يوافق على حضور 46 ألف و200 مشجع مباراة الزمالك وزيسكو

وافقت الجهات الأمنية على حضور 46 ألف و200 مشجع لمباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم الحضور الجماهيري للفريق خلال مواجهاته الأفريقية، وسط استعدادات مكثفة لضمان خروج المباراة بأفضل صورة تنظيمية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، وسط تطلعات جماهيره لبداية قوية تعزز فرص المنافسة على صدارة المجموعة.