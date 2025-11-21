«رجال يد الأهلي» يواجه الطيران في بطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق الطيران في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الإنتاج الحربي بالسلام، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر أن يعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 35-30 ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.