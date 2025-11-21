قبل مواجهة زيسكو.. شحاتة يدعم وسط الزمالك بعد التعافي من الإصابة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل ضربة البداية.

واستقر المدير الفني أحمد عبد الرؤوف على الدفع بلاعب الوسط محمد شحاتة في التشكيل الأساسي للمباراة، بعد تأكيد جاهزيته الكاملة فنيًا وبدنيًا، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة.

ويعد شحاتة أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في منطقة الوسط، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وقدرته على التحكم في رتم اللعب وفرض السيطرة في منتصف الملعب، بجانب دوره البارز في بناء الهجمات وصناعة التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

ويهدف عبد الرؤوف من الدفع باللاعب إلى تعزيز قوة وسط الزمالك وتحقيق الانسجام المطلوب قبل المواجهة القارية المهمة.