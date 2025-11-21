قبل مواجهة الأحد.. كاف يحذر الزمالك من خطورة الكرات الثابتة لزيسكو

حذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من سلاح الكرات الثابتة الذي يتميز به زيسكو يونايتد الزامبي، قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا أندية المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي: "يفتتح نادي الزمالك، المتوج مرتين بلقب كأس الكونفدرالية، مباريات المجموعة الرابعة تحت أضواء ملعب القاهرة الدولي أمام نادي زيسكو يونايتد من زامبيا".

وأضاف الاتحاد القاري: "سيدخل الزمالك بمعرفة قارية كبيرة، عازمًا على وضع بصمة مبكرة في مجموعة تضم أيضًا نادي كايزر تشيفز ونادي المصري البورسعيدي".

وتابع كاف: "تشكل قوة زيسكو وتهديدهم من الكرات الثابتة تحديًا كبيرًا للزمالك، لكن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق ودعم جماهيره تمنحه الأفضلية في الجولة الأولى".