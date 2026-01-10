مهرجان المسرح العربي يكرم الفنان محمد صبحي بدورته 16

كرم مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح برئاسة الكاتب إسماعيل عبد الله، النجم الكبير محمد صبحي خلال دورتها السادسة عشر والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته الاستثنائية في إثراء الحركة المسرحية العربية، ودوره البارز في ترسيخ قيمة المسرح كأداة للوعي والتنوير.

ويأتي هذا التكريم عرفانًا من الهيئة العربية للمسرح بما قدمه محمد صبحي على مدار عقود طويلة من أعمال مسرحية خالدة شكلت وجدان أجيال متعاقبة، ونجح من خلالها في المزج بين الإبداع الفني والطرح الفكري العميق، محافظًا على هوية المسرح العربي ورسائله الإنسانية والاجتماعية.

يقام المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية والهيئة العربية للمسرح، وتستضيف القاهرة الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، ويُعد مهرجان المسرح العربي الحدث المسرحي الأبرز على مستوى الوطن العربي، حيث تنطلق فعالياته في القاهرة بالتزامن مع اليوم العربي للمسرح، وفي تجربة تُسجل للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.